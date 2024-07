Le développement récent de l’enseignement supérieur transfrontalier pose d’importants défis aux systèmes d’assurance qualité, d’accréditation et de reconnaissance des qualifications.

Les Lignes directrices pour des prestations de qualité dans l’enseignement supérieur transfrontalier proposent un cadre international pour protéger les étudiants et les autres parties prenantes contre l’enseignement transfrontalier de qualité médiocre et contre les prestataires peu scrupuleux. Elles indiquent comment les acteurs clés des pays d’origine et d’accueil des étudiants peuvent coopérer pour assurer un enseignement transfrontalier de qualité. Les Lignes directrices ont été élaborées en coopération avec l’UNESCO.

POUR EN SAVOIR PLUS

Les publications Qualité et reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur : Un défi international (OCDE, 2004) et Enseignement supérieur : Internationalisation et commerce (OCDE, 2004) présentent et analysent en détail les tendances et défis de l’enseignement supérieur transfrontalier.