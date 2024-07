Guide de l'OCDE pour l'établissement de statistiques internationalement comparables dans le domaine de l'éducation 2018

Depuis plus de vingt ans, l’OCDE développe et publie chaque année dans Regards sur l’Éducation une large gamme d’indicateurs comparatifs qui fournissent un aperçu du fonctionnement des systèmes éducatifs. Ces outils donnent accès à des informations essentielles sur la participation et le progrès par l’éducation, les ressources humaines et financières investies, et les retombées économiques et sociales liées au niveau de formation. Grâce à un ensemble harmonisé d’indicateurs et de définitions, ils donnent à chaque pays la possibilité de voir son système éducatif à la lumière des résultats, des pratiques et des ressources des autres pays. Les concepts, définitions, classifications et méthodologies, qui ont été élaborés pour guider les statistiques et les indicateurs, sont essentiels à la crédibilité et à la compréhension de ces comparaisons. Ce guide rassemble ces méthodologies en un seul volume de référence, fournissant un outil inestimable aux utilisateurs de Regards sur l’éducation. Ce faisant, le guide vise à faciliter une meilleure compréhension des statistiques et des indicateurs de l’OCDE et permet donc une plus grande efficacité d‘utilisation aux fins d’analyse politique. De la même manière, il constitue une référence facilement utilisable sur les conventions et les standards internationaux afin que d’autres acteurs puissent continuer la collecte et l’assimilation des données sur l’éducation.

Cette édition est une mise à jour du Guide de l'OCDE pour l'établissement de statistiques internationalement comparables dans le domaine de l'éducation, publié en 2017.