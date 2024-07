Glossaire des termes d'assurance

Pour compléter une série de publications qui feront date sur les problèmes de la politique des assurances, l’OCDE a établi ce glossaire, unique en son genre, des termes de la politique des assurances. Les thèmes retenus vont de la réglementation et de la surveillance des assurances à des questions commerciales plus générales. Le glossaire comprend également des termes techniques concernant les sinistres, les primes et les provisions. Cet ouvrage est plus particulièrement destiné aux responsables de ce dossier dans les administrations publiques, aux chercheurs et aux entreprises dans le monde entier.