Gestion du capital humain et réforme de la fonction publique

Dans de nombreux pays de l'OCDE les réformes de la fonction publique accordent une attention croissante à la gestion des ressources humaines. Ces politiques et ces pratiques permettent aux cadres de la fonction publique de mieux structurer et guider les effectifs, afin de réaliser de nouveaux objectifs en matière d'organisation. Mais l'expérience montre qu'améliorer les politiques et les pratiques individuelles n'est qu'un aspect des réformes : le point capital est d'intégrer la gestion des ressources humaines aux activités opérationnelles de la fonction publique -- aux objectifs en terme d'impact et de résultat des différents ministères et organismes publics. Et de souligner ainsi qu'une gestion efficace des individus est indispensable à la réalisation de la mission de l'administration. En se fondant sur des enquêtes et des études de cas par pays, ce rapport identifie les facteurs qui ont conduit à réformer la gestion des ressources humaines dans les pays de l'OCDE. Il dégage de ce large évantail d'expériences des enseignements précieux pour les décideurs politiques et les praticiens. Il présente des stratégies de réformes prometteuses, permettant de s'assurer que l'évolution de la gestion des ressources humaines est bien conforme aux réformes plus larges de la gestion publique, destinées à rendre la fonction publique plus productive, davantage orientée vers les résultats et à l'écoute des citoyens.