Gestion des risques en matière de revenu dans le secteur agricole

Les ménages agricoles sont confrontés à une série de risques qui affectent leur revenu et leur bien-être. Un grand nombre de stratégies sont à leur disposition pour gérer, en particulier, le risque relatif au revenu. Celles-ci prennent place dans un contexte d’intervention publique généralisée qui modifie les risques rencontrés par les agriculteurs. Dans le cadre de la réforme de la politique agricole, les pouvoirs publics vont devoir s'attacher à mieux définir le rôle des mécanismes d’intervention publique par rapport aux approches fondées sur le marché pour permettre aux agriculteurs de gérer le risque en matière de revenu.

L’atelier de l’OCDE a examiné les différentes stratégies utilisées par les ménages agricoles, en particulier celles qui font l’objet d’un regain d’intérêt comme la diversification des sources de revenu, la coordination verticale, la couverture sur les marchés à terme, l’assurance et les filets de sécurité publics. Il a permis aux participants des pays Membres, du service public comme du secteur privé, de partager leurs expériences. C'est aux agriculteurs, en tant qu’entrepreneurs, qu'incombe en premier lieu la gestion du risque, et la combinaison optimale d’outils et d’instruments dépend des conditions spécifiques, telle est l'une des principales conclusions de cet atelier. L’intervention du gouvernement dans la gestion du risque, en réponse à une défaillance avérée du marché, devrait être conforme aux principes généraux de réforme tels qu'ils ont été définis par les ministres des pays de l’OCDE. Ceux-ci impliquent notamment une plus grande orientation de l’agriculture par le marché et la prise en compte des préoccupations nationales légitimes sans création de distorsions sur la production et les échanges.