Gestion des établissements

Les gestionnaires des établissements scolaires et des systèmes éducatifs n’ont pas la tâche facile car on demande partout aux écoles d’en faire davantage qu’autrefois. Ils sont en outre confrontés à un environnement complexe et soumis à des pressions sans fin, à la fois pour économiser les ressources et pour améliorer les performances.

Comment les écoles et les systèmes éducatifs réagissent-ils face à ces défis majeurs ? Quel est le rôle des gestionnaires dans ce nouveau contexte ? Cet ouvrage analyse ces questions essentielles en s’intéressant plus particulièrement aux nouvelles méthodes de gestion introduites dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. Il s'appuie sur 29 expériences innovantes conduites dans neuf pays : Belgique (Communauté flamande), États-Unis, Grèce, Hongrie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni (Angleterre) et Suède.