Examens de l'OCDE sur la gestion des ressources humaines dans l'administration publique : Belgique 2007

Cet examen de la gestion des ressources humaines (GRH) dans les administrations publiques en Belgique fournit un diagnostic détaillé ainsi que des solutions à même d'améliorer la gestion du personnel des administrations publiques dans certaines régions. Cet examen de la gestion des ressources humaines (GRH) dans les administrations publiques en Belgique est le premier examen national réalisé par l'OCDE sur ce thème. Son but est de fournir un diagnostic détaillé ainsi que des solutions à même d'améliorer la gestion du personnel des administrations publiques dans l'Administration fédérale, l’Administration flamande, la Communauté française, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. L'examen compare les politiques et les pratiques entre la Belgique et les autres pays membres de l'OCDE d'une part et entre les différentes entités de gouvernement en Belgique d'autre part. Les recommandations portent sur la nécessaire réforme du cadre d'emploi intergouvernemental afin d'en supprimer les rigidités et d'améliorer la coopération, sur l'attention qu'il faudra porter à la productivité du personnel et à son efficacité, et enfin, sur l'amélioration de la gouvernance des systèmes de gestion des ressources humaines.