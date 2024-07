L’Examen mutuel de l’efficacité du développement en Afrique 2009 : Promesses et résultats,réalisé par la CEA-ONU et l’OCDE, apporte des réponses claires et précises aux quatre questions suivantes :

Quels sont les principaux engagements souscrits par les pays africains et par leurs partenaires au développement ?

Ces engagements ont-ils été respectés ?

Quels sont les résultats obtenus à ce jour ?

Quelles sont à présent les priorités pour l’avenir ?