Évaluation des risques environnementaux pour la santé des enfants

La réduction des risques environnementaux a-t-elle plus de valeur lorsqu’il s’agit d’enfants que lorsqu’il s’agit d’adultes ? Et si oui, quelles sont les conséquences pour l’action des pouvoirs publics ? Produit final du projet sur l’évaluation des impacts sur la santé liés à l’environnement (VERHI), ce rapport expose les résultats de nouveaux travaux de recherche consacrés à cette importante question de politique de l’environnement.

Les auteurs présentent des estimations de la VVS (valeur d’une vie statistique) des enfants et des adultes qui sont produites sur la base de nouvelles approches méthodologiques de l’évaluation de la santé des enfants. Ces travaux se distinguent par la dimension internationale des enquêtes (réalisées en Italie, en République tchèque et au Royaume-Uni) et par un travail approfondi de mise au point.

Les résultats du projet sont multiples : deux nouveaux instruments d’enquête reposant sur des approches méthodologiques différentes ; de nouvelles estimations de la VVS des adultes et des enfants ; une analyse des effets du contexte et d’autres facteurs sur les préférences en matière de risques ; des moyens originaux de présenter les risques, dont divers supports visuels ; et des enseignements qui permettent de dégager des pistes intéressantes en vue de nouvelles études.