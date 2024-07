Études économiques de l'OCDE : Malaisie 2019 (version abrégée)

Comparée à d’autres économies de marché émergentes, l’économie de la Malaisie a réalisé de très bons résultats ces dernières années, et le pays rattrape rapidement les niveaux de vie observés dans les pays de l’OCDE. Son PIB par habitant en 2017 (d’environ 27 000 USD aux prix de 2011 à PPA) approchait ainsi les deux tiers de la moyenne de l’OCDE et excédait le niveau mesuré au Mexique, en Turquie et au Chili. La résilience de la Malaisie aux chocs extérieurs s’est renforcée grâce à la diversification de ses exportations de produits et à une plus grande prudence de ses politiques macroéconomiques.