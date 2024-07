Études économiques de l'OCDE : France 2007

Alors que la conjoncture s’éclaircit quelque peu et la situation budgétaire s’améliore, l’Étude économique de la France 2007 analyse certains défis de long terme ; les résultats des politiques de l’éducation et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont satisfaisants, voire mieux dans beaucoup de domaines, mais leur efficacité-coût peut être améliorée et elles doivent être davantage centrées sur l’emploi. La politique économique a commencé à se préparer à l’impact économique du vieillissement démographique, mais il faut continuer à chercher à limiter les coûts budgétaires.