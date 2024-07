Études économiques de l’OCDE : Estonie 2017 (version abrégée)

L'Estonie dispose d'atouts structurels majeurs, notamment d'une main-d’œuvre bien formée et flexible, d'un environnement propice aux entreprises, d'un secteur financier robuste, ainsi que d'une politique budgétaire solide et crédible. Elle se distingue par ses résultats en matière d'éducation et de facilité d'exercice des activités économiques. Son passage au numérique dans le secteur public est plus avancé que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Des mesures ont été prises concernant les principaux déséquilibres macroéconomiques qui s'étaient accumulés avant la crise (un ample déficit des paiements courants et un endettement excessif), et des outils macroprudentiels sont en place pour atténuer le risque d'alternance répétée de phases de forte expansion et de récession. Des mesures importantes ont également été prises pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, qui ont notamment consisté à réformer la fiscalité et à accroître les dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail (PAMT).