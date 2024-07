Essai no. 245 : Abeille domestique (Apis Mellifera L.), essai de toxicité chronique par voie orale (10 jours)

La présente Ligne directrice est une méthode d’essai en laboratoire destinée à évaluer la toxicité chronique par contact pendant une période d’exposition de 10 jours pour des ouvrières adultes. De jeunes abeilles (âgées de deux jours au maximum) sont nourries en continu et ad libitum avec une solution aqueuse de saccharose contenant le produit chimique d’essai pendant 10 jours. La mortalité et les comportements anormaux sont observés et notés quotidiennement. Les effets chroniques du produit chimique testé sont évalués en comparant les résultats du groupe traité à ceux du groupe témoin. Les effets suivants sont déterminés : la CL50 (concentration létale médiane) et de la LDD50 (dose alimentaire létale médiane) après 10 jours d’exposition ; la CSEO (concentration sans effet observé) et DASEO (dose alimentaire sans effet observé).