Essai n° 250: Détection sur des embryons de poisson-zèbre transgénique tg(cyp19a1b:GFP) des perturbateurs endocriniens agissant via les récepteurs des œstrogènes (essai EASZY)

La méthode d’essai EASZY (Endocrine Active Substances using Zebrafish embrYos) est une méthode de dépistage in vivo de type mécanistique, conçue pour détecter les perturbateurs endocriniens agissant comme agonistes des récepteurs des œstrogènes (estrogen receptors, ER), en induisant l’expression de la protéine fluorescente verte (Green Fluorescent Protein, GFP) sous le contrôle du promoteur du gène cyp19a1b. L’essai EASZY permet de détecter l’activité œstrogénique de produits chimiques sur des embryons de poisson-zèbre transgénique tg(cyp19a1b:GFP) exposés pendant 96 heures aux stades du développement embryonnaire. À la fin de l’expérience, la fluorescence de chaque éleuthéroembryon nouvellement éclos est mesurée au microscope à fluorescence. Le crâne du poisson-zèbre étant transparent aux premiers stades de son développement, la GFP est observée, imagée et quantifiée in vivo. L’intensité de fluorescence est quantifiée au moyen d’un logiciel d’analyse d’image.