Essai n° 237 : Essai de toxicité larvaire chez l'abeille domestique (Apis mellifera), par exposition unique

La présente Ligne directrice (LD) décrit un essai de toxicité aiguë sur un couvain d’abeilles dans des conditions de laboratoire. La méthode vise à déterminer la dose létale (DL50 à 72h) à la suite d'une exposition unique des larves à un produit chimique.

Le premier jour de l'étude (J1), douze larves synchronisées au premier stade larvaire sont retirées du cadre de trois colonies (trente-six larves au total par groupe) et placées individuellement dans des puits d’une plaque à 48 puits où elles reçoivent une quantité normalisée de nourriture artificielle. Le quatrième jour de l'essai (J4), une dose unique du produit chimique testé est ajoutée à la nourriture des larves. Chaque groupe de trente-six larves reçoit une dose distincte dans une série de cinq doses croissantes. Les mortalités sont enregistrées aux jours J5, J6 et J7 de l’essai. La DL50 à 72 h est calculée pour les larves (mortalité cumulée à J7). Le rapport d’étude comprend un certain nombre d’autres informations importantes, notamment concernant les conditions de l’essai (p.ex. la température et l’humidité).