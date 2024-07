Essai n° 221 : Lemna sp. Essais d'inhibition de la croissance

Cette méthode d’essai est conçue pour évaluer la toxicité de substances sur des plantes dulcicoles du genre Lemna (lentille d’eau).

Des monocultures du genre Lemna (Lemna gibba et Lemna minor habituellement), en phase de croissance exponentielle, sont exposées à au moins cinq concentrations de la substance d'essai sur une période de sept jours. L'objectif de l'essai est de quantifier les effets de la substance sur la multiplication végétative des lentilles d'eau durant cette période, à partir de l’évaluation de plusieurs paramètres. L'essai limite correspond à un niveau de dose de 100 mg/l. Cette étude inclut la mesure du pH, de l'intensité lumineuse, des concentrations de la substance d'essai, le comptage du nombre de thalles et la mesure d'un autre paramètre au moins (superficie totale des thalles, poids sec ou poids frais). La concentration entraînant un pourcentage donné d'inhibition du taux de croissance (ou du rendement) est déterminée en fonction des taux de croissance spécifiques moyens (ou du rendement) relevés dans une série de solutions expérimentales et exprimée sous la forme CxEt (ou CxEr). Un autre effet mesuré est le rendement. En outre, la concentration minimale avec effet observé (CMEO) et la concentration sans effet observé (CSEO) peuvent être déterminées par un calcul statistique.