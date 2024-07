Essai n° 215: Poisson, essai sur la croissance des juvéniles

Cette méthode d’essai est conçue pour évaluer les effets d’une exposition prolongée à des produits chimiques sur la croissance des poissons au stade juvénile.

Des juvéniles en phase de croissance exponentielle sont placés, après avoir été pesés, dans des enceintes d'essai et sont normalement exposés à cinq concentrations sublétales de la substance d'essai dissoute dans l'eau, de préférence selon une méthode dynamique ou dans des conditions semi-statiques appropriées (renouvellement discontinu). La durée d'essai est de 28 jours. La ration alimentaire quotidienne est basée sur le poids initial des poissons et peut être recalculée après 14 jours. Le rapport d'étude inclut la mesure de concentration de la substance d'essai, l'observation des anomalies externes et comportements anormaux et le poids des poissons à la fin de l'essai. Les effets sur des taux de croissance sont analysés à l’aide d’un modèle de régression afin d'estimer la concentration qui causerait une variation de x % du taux de croissance (CEx). Alternativement, les données peuvent être comparées aux valeurs témoins afin de déterminer la concentration minimale avec effet observé (CMEO) et, de là, la concentration (maximale) sans effet observé (CSEO).