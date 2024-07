Essai n° 213: Abeille domestique, essai de toxicité aiguë par voie orale

Cette Ligne directrice décrit une méthode d'essai en laboratoire, conçue pour évaluer la toxicité aiguë par voie orale, des pesticides et d'autres produits chimiques, pour des abeilles domestiques ouvrières adultes.

Des abeilles domestiques ouvrières adultes sont exposées à cinq doses de la substance d'essai (appartenant à une série géométrique) dispersée dans une solution de saccharose. Trois groupes au minimum d'essai identiques, chacun de dix abeilles, devraient être dosés avec chaque concentration d'essai. Un étalon de toxicité (habituellement diméthoate) devrait être inclus dans la série d'essai. Les abeilles reçoivent ensuite la même alimentation, exempte de substance d'essai. L'essai limite correspond à un niveau de dose de 100 μg de substance active/abeille. La mortalité est enregistrée quotidiennement pendant au moins 48 heures et comparée aux valeurs contrôles. Si le taux de mortalité augmente entre 24 et 48h tandis que la mortalité des témoins demeure à un niveau acceptable, il est approprié de prolonger la durée de l'essai jusqu’à un maximum de 96 heures. Le rapport d'étude inclut la quantité de solution alimentaire consommée par groupe et l'observation de tous les comportements anormaux. Les résultats sont analysés afin de calculer le DL50 à 24h et à 48h et, au cas où l'étude serait prolongée, à 72h et à 96h.