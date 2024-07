Essai n° 207: Ver de terre, essais de toxicité aiguë

Cette Ligne directrice inclut deux méthodes : un essai de toxicité par contact sur papier et un essai avec un sol artificiel. L’espèce recommandée est Eisenia foetida (Michaelsen).

L’essai de dépistage initial (essai de contact sur papier filtre) implique d'exposer des vers de terre aux substances d'essai sur papier filtre humide afin d'identifier les produits chimiques potentiellement toxiques pour les vers de terre dans le sol. Cinq doses au moins, choisies dans une série géométrique, et dix répliques au moins (un ver par fiole) pour chaque traitement devraient être employées. Des essais sont faits dans l'obscurité et pendant une période de 48 heures. L'essai avec le sol artificiel fournit des données de toxicité plus représentative de l'exposition naturelle des vers de terre aux produits chimiques. Il implique de maintenir des vers de terre dans les échantillons d'un sol artificiel de composition précisément définie. Cinq concentrations, d'une série géométrique, de la substance d'essai sont appliquées. Une concentration ne provoquant aucune mortalité et une concentration provoquant une mortalité totale devraient être employées. Quatre réplicats pour chaque traitement sont recommandées. La mortalité est relevée les jours 7 et 14 après l’application.