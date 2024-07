Essai n° 202: Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate

Cette Ligne directrice décrit une épreuve de toxicité aiguë pour évaluer des effets des produits chimiques sur les daphnies (habituellement Daphnia magna Staus).

De jeunes daphnies, âgées de moins de 24 heures au début de l'essai, sont exposées à une gamme des concentrations de la substance d'essai (au moins cinq concentrations) pendant une période de 48 heures. L'immobilisation est enregistrée à 24 heures et à 48 heures et comparée aux valeurs contrôles. Les résultats sont analysés afin de calculer la CE50 à 48h. La détermination de la CE50 à 24h est facultative. Au moins 20 animaux, de préférence divisés en quatre groupes de cinq animaux chacun, devraient être employés à chaque concentration d'essai et pour les contrôles. Au moins 2 ml de solution d'essai devraient être prévus pour chaque animal (c.-à-d. un volume de 10 ml pour cinq daphnies par récipient d'essai). L'essai limite correspond à un niveau de dose de 100 mg/l. Le rapport d'étude inclut l'observation des daphnies immobilisées à 24 et 48 heures après le début de l'essai, et les mesures d'oxygène dissous, de pH, de la concentration de la substance d'essai, au début et à la fin de l'essai.