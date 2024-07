Essai n° 114: Viscosité des liquides

Cette Ligne directrice décrit des méthodes pour mesurer la viscosité des liquides.

Les méthodes énumérées sont, en principe, appropriées à l’étude sur les liquides Newtoniens. La mesure des liquides non-Newtonniens est seulement possible avec le viscomètre rotatif. Des mesures de viscosité sont effectuées principalement selon cinq méthodes : le viscosimètre capillaire, la coupe à écoulement, le viscosimètre rotatif, le viscosimètre à bille roulante, le viscosimètre à bille entraînée. Chaque détermination de viscosité est de préférence faite à une température de 20°C et à une autre température supérieure d’environ 20°C. Au moins deux déterminations sont faites à chaque température. Dans le cas des viscosimètres à capillaires et à bille, l'évaluation de la mesure de viscosité doit être faite selon les normes. Dans le cas des viscosimètres rotatifs, la spécification de viscosité ne s'applique qu'aux fluides Newtoniens. Pour les fluides non-Newtoniens, il est préférable de présenter les résultats obtenus sous forme de courbes d'écoulement qui doivent être interprétées en supposant que les différentes lois sur les écoulements sont applicables.