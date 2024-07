Entreprises et environnement

L’analyse du fonctionnement interne de l’entreprise est largement absente de l’évaluation économique des politiques de l’environnement. Dans le but de combler en partie cette lacune, cet ouvrage synthétise les résultats d’un projet de l’OCDE qui a conduit à recueillir et à analyser des données dans plus de 4 000 établissements de sept pays membres. Les thèmes ainsi abordés ont été : le pouvoir incitatif des instruments « flexibles » en faveur des stratégies de production propre et de la recherche-développement en environnement ; l’efficacité de diverses mesures d’incitation sur l’adoption de systèmes et outils de gestion environnementale ; et la relation entre performance environnementale et performance commerciale.