Entreprendre pour le développement 2008

L’évolution de la configuration des échanges agricoles internationaux a de profondes implications pour l’Afrique. Les auteurs de cet ouvrage examinent les courants d’échange, dressent la carte des entreprises agroalimentaires (y compris des secteurs émergents au plan local) et évaluent les tendances de la coopération internationale pour le développement dans le secteur des entreprises. Ils s’intéressent plus particulièrement aux programmes « d’aide à l’appui des échanges » qui visent à favoriser le développement du secteur privé et le renforcement des capacités. Le dernier chapitre, qui tire les enseignements de cinq études de cas, donne des éléments concrets illustrant l’(in)efficacité de l’intervention des pouvoirs publics et des programmes des donneurs à l’appui de la commercialisation des produits agricoles africains.