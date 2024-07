Enseignement supérieur et régions

Cette publication explore tout un éventail de mesures et de réformes institutionnelles utiles. Elle s’appuie sur l’examen de 14 régions dans 12 pays, ainsi que sur les examens territoriaux de l’OCDE. Elle analyse l’implication régionale de l’enseignement supérieur dans le domaine de la formation, de la recherche et des services aux collectivités locales. Elle apporte des réponses aux questions suivantes : qu’est-ce que l’engagement régional ? Comment se renforce-t-il et quels sont les facteurs qui le freinent ? Qu’est-ce que cela implique pour la gouvernance et la gestion des institutions d’enseignement supérieur, pour les régions et les gouvernements centraux ? Enfin, comment les missions régionales s’intègrent-elles dans les stratégies de recherche de l’excellence académique à l’échelle internationale ?