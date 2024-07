Droit et politique de la concurrence au Chili

L’examen du droit et de la politique de la concurrence du Chili est partie intégrante du processus d’adhésion du Chili à l’OCDE. Le rapport décrit les fondements de la politique de la concurrence, son droit et sa mise en œuvre, ses institutions ainsi que le traitement des questions de concurrence par les instances réglementaires et législatives. Le rapport poursuit en examinant ces données à la lumière de trois éléments d’appréciation : la situation actuelle de la politique de la concurrence et sa mise en œuvre ; l’ampleur des changements intervenus ces cinq à dix dernières années ; le respect des recommandations de l’OCDE en matière de concurrence.