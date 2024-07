Comment répondre à nos besoins actuels sans nuire à la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ? C'est là le problème crucial que pose le "développement durable". En 1992, lors de la Conférence de Rio des Nations Unies sur l'environnement et le développement, les pays Membres de l'OCDE se sont engagés à réunir les conditions nécessaires au développement durable. Néanmoins, presque dix ans plus tard, les progrès accomplis restent insuffisants et inégaux. A partir d'analyses réalisées à la suite d'une demande formulée par les ministres de l'OCDE en 1998, ce rapport souligne la nécessité de surmonter très rapidement certains des obstacles les plus importants qui se dressent sur la voie du développement durable. Il fait le point sur les fondements théoriques du développement durable, sur son évaluation et sur les réformes institutionnelles qui s'imposent pour en faire une réalité. Il examine ensuite la contribution que le commerce et les investissements internationaux, de même que la coopération pour le développement, peuvent apporter au développement durable à l'échelle mondiale. Et il dresse le bilan des politiques fondées sur les règles du marché, qu'elles soient réglementaires ou technologiques, mises en oeuvre par les pays de l'OCDE à ce jour dans le but d'atteindre certains objectifs tout en optimisant le rapport coût-efficacité. Cet ouvrage présente en outre une analyse approfondie des politiques conçues pour répondre aux principales menaces qui pèsent sur la durabilité dans les domaines du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles. De même, on y trouvera un examen détaillé des politiques répondant aux problèmes qui se posent au niveau sectoriel ou infranational. Il en ressort globalement qu'il existe de nombreuses solutions qui permettraient de faire en sorte que la croissance économique, la protection de l'environnement et le développement social se renforcent mutuellement.