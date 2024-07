Le développement durable requiert l'intégration harmonieuse des objectifs économiques, sociaux et environnementaux des sociétés. Dans cette optique, il est important d'adopter une approche globale du bien-être de la population et de ce qu'il implique. De même, les conséquences que les activités d'aujourd'hui peuvent avoir à long terme doivent être prises en compte, ainsi que la nature mondiale des défis les plus pressants auxquels nos sociétés doivent faire face. Les pays de l'OCDE se sont engagés à œuvrer en faveur d'un développement durable lors de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Toutefois, les actions mises en œuvre pour répondre aux engagements pris demeurent insuffisantes. Cet ouvrage présente un tour d'horizon des principaux obstacles -- conceptuels et pratiques -- qui entravent les progrès en matière de développement durable. Il identifie les domaines dans lesquels des actions concrètes des gouvernements pourraient permettre une meilleure intégration des objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Enfin, ce livre s'attache à montrer en quoi l'utilisation du système de prix, la réforme des procédures de prise de décisions, les politiques technologiques, ainsi que le commerce international et les investissements pourraient contribuer à éliminer les "incitations" à l'épuisement des ressources et à la détérioration de l'environnement. Des recommandations spécifiques à chacun de ces domaines sont présentées et appliquées à deux problèmes majeurs -- le changement climatique et la gestion des ressources naturelles -- pour lesquels les risques de non-durabilité semblent particulièrement importants.