Des écoles pour les apprenants du XXIe siècle

L’efficacité d’un système d’éducation tient à sa capacité de promouvoir le leadership à tous les paliers,

encourageant ainsi les enseignants autant que les membres de la direction, peu importe leur poste officiel,

à prendre les rênes de l’innovation dans la classe, dans l’école et dans l’ensemble du système. Ce rapport

résume les éléments de l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage et du Programme

international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE, qui sous-tendent les trois thèmes

du Sommet international sur la profession enseignante de 2015 : la direction des établissements,

le sentiment d’efficacité chez les enseignants et l’innovation en éducation. Il donne par ailleurs en exemple

des méthodes d’enseignement et d’apprentissage novatrices mises en oeuvre par diverses écoles

d’un peu partout dans le monde afin d’aider leurs élèves à acquérir les compétences dont ils ont besoin

pour participer pleinement à l’économie mondialisée du xxie siècle