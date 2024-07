Dépôts de déchets radioactifs de faible activité

Les déchets radioactifs de faible activité sont issus de l'exploitation de routine des centrales nucléaires et des installations du cycle du combustible nucléaire ainsi que de l'utilisation des radio-isotopes en médecine, dans l'industrie et dans le secteur agricole. Ce rapport décrit les coûts des installations d'évacuation de ces déchets en exploitation dans les pays de l'OCDE et les facteurs susceptibles d'affecter les coûts des installations en cours de développement. Cette publication présente un intérêt tout particulier pour les spécialistes de la gestion des déchets radioactifs et de l'économie du cycle du combustible nucléaire.