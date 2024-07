Financement des équipements éducatifs et décentralisation

Qui finance les équipements éducatifs, selon quels critères et comment ? Chaque pays possède un système qui lui est propre, cependant la tendance générale est à la diversification des financements et à la décentralisation des responsabilités. Cet ouvrage examine les liens unissant décentralisation et nouveaux modes de financement. Si le contrôle au niveau local est le gage d'une plus grande efficacité et de réponses mieux adaptées aux besoins locaux, c'est à l'administration centrale qu'incombe la responsabilité d'assurer l'égalité d'accès et l'égalité des chances devant l'enseignement pour tous. Le plus grand défi du financement de l'éducation consiste à rendre ces objectifs compatibles avec le développement des nouvelles technologies.