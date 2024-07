De l'eau pour tous

Pour soutenir le développement humain et économique et préserver les écosystèmes, une gestion plus efficace des ressources en eau s’impose. Alors que l’utilisation de l’eau est source de pressions grandissantes et l’enjeu d’une concurrence de plus en plus vive, voire de véritables conflits dans certaines régions, cette nécessité est plus impérieuse que jamais. Des milliards de personnes sont aujourd’hui privées d’accès à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour cause de mauvaise gouvernance et d’investissements inadéquats...