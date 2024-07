Coup de projecteur sur l’éducation et la formation professionnelles

Ce Coup de projecteur résume les données et les analyses présentées dans Regards sur l’éducation 2023 au sujet de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP). L’EFP constitue une composante clé du système d’éducation dans la plupart des pays de l’OCDE. Dans l’ensemble, 30 % environ des 25-34 ans sont au plus diplômés de la filière professionnelle, que ce soit dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, dans l’enseignement post-secondaire non tertiaire ou dans le tertiaire de cycle court.

La première partie de ce Coup de projecteur étudie la filière professionnelle dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire : elle analyse ses composantes et décrit les principaux défis que les pays ont à relever pour améliorer la qualité de l’enseignement tout en s’employant à promouvoir l’équité et à faire en sorte que les diplômés aient de meilleurs débouchés sur le marché du travail. La deuxième partie de ce Coup de projecteur se concentre sur les parcours que les diplômés de l’EFP peuvent emprunter pour continuer leurs études et analyse la filière professionnelle dans l’enseignement supérieur. Ensemble, les deux parties de ce Coup de projecteur révèlent l’immense diversité de la filière professionnelle dans les pays de l’OCDE.