Ce rapport passe en revue la gamme complète des activités d’assistance que l’OCDE fournit aux pays en développement en matière fiscale, et notamment : juguler les pratiques d’évasion fiscale des entreprises, combattre les flux financiers illicites, et apporter une aide sur un large éventail de questions de politique et d’administration fiscales pertinentes pour la réalisation des ODD.