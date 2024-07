Contre vents et marées: Les politiques de développement face au changement climatique

Cet ouvrageest le fruit d’une collaboration entre la Direction de l’environnement et la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE. Ces dernières ont travaillé ensemble sur l’intégration systématique de réponses au changement climatique dans la planification du développement et l’aide au développement. Cette publication synthétise les enseignements tirés d’études de cas menées dans six pays. Elle examine les répercussions du changement climatique et évalue la vulnérabilité de ces pays au phénomène. Elle analyse les plans nationaux et les investissements réalisés au titre de l’aide sous l’angle de leur exposition aux risques climatiques et de la prise en compte de ces derniers. Enfin, elle décrit les grands systèmes dans lesquels le développement et la gestion des ressources naturelles sont indissociables du changement climatique. Ces grands systèmes sont l’Himalaya au Népal, le Kilimandjaro en Tanzanie, la vallée du Nil en Égypte, les Sundarbans au Bangladesh, les mangroves côtières à Fidji, et les secteurs agricole et forestier en Uruguay.

En somme, cette publication présente un agenda pour de nombreuses pistes de recherche et d’action qui devraient être extrêmement utiles aux organismes d’aide, aux responsables de la planification sectorielle et aux acteurs du développement, mais aussi aux spécialistes et aux responsables de la lutte contre le changement climatique.