Comptes nationaux trimestriels, Volume 2020 Numéro 4

Les Comptes nationaux trimestriels de l’OCDE présentent une sélection des comptes les plus couramment utilisés en matière d’analyse économique : PIB par dépense, PIB par branche d’activité, PIB par revenu, formation brute de capital fixe par actif, formation brute de capital fixe par secteur institutionnel, épargne et capacité de financement et détails du revenu disponible mais ainsi que les données sur la population et l'emploi (concept national) et l'emploi par industrie (concept intérieur).

Les données couvrent 37 pays de l’OCDE, ainsi que les groupes de pays suivants : OCDE, OCDE-Europe, Union européenne, zone euro, G7 et G20.

Les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 2008 (SCN 2008) pour tous les membres de l’OCDE.