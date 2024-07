Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Volume 2011 Numéro 2

Les Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Tableaux Détaillés fournit, en plus des principaux agrégats, des comptes nationaux détaillés pour les dépenses de consommation finale des ménages par fonction, les comptes simplifiés des trois principaux secteurs : administrations publiques, sociétés et ménages. Les données sont montrées pour 34 pays de l'OCDE et la Zone euro depuis 2003. Les données sont exprimées en monnaie nationale. Ces statistiques sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale 1993 (SCN 1993) pour tous les pays à l'exception de l'Australie, présentée sur la base du SCN 2008.