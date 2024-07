Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes de patrimoine financier 2010

Le Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes de patrimoine financier inclut les stocks financiers (à la fois actifs financiers et passifs), par secteur institutionnel (sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, économie totale et reste du monde) et par instrument financier.

PAYS COUVERTS

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.