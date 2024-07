Particulièrement riche en données factuelles et chiffrées, cet ouvrage est un instrument très précieux d’analyse de la croissance économique dans les pays de l'OCDE. Il examine le profil de croissance des pays de l'OCDE cette dernière décennie et identifie les facteurs fondamentaux de la croissance. Il montre en quoi (et pourquoi) les réactions de chaque économie diffèrent face à l’évolution de ces facteurs. L’ouvrage étudie la croissance au niveau macroéconomique, au niveau sectoriel et au niveau de l’entreprise. Il analyse également la contribution des technologies de l’information (TI) à chacun de ces niveaux.

Étayé par plus de 50 tableaux et graphiques, l’ouvrage permet de mieux comprendre la véritable nature de la croissance économique. En 2000, à l’apogée de la nouvelle économie, on encensait les TI qui, croyait-on, transformeraient radicalement les économies de l'OCDE et auraient des effets bénéfiques considérables. Mais le récent ralentissement économique a détruit plusieurs des mythes qu’avaient suscités les TI. Quelle est la véritable contribution des TI à la croissance économique ? Comprendre la croissance économique traite de ces questions en profondeur et apporte un nouvel éclairage sur la croissance économique.

Dans une nouvelle présentation agréable, l’ouvrage est une introduction idéale pour comprendre la genèse de la croissance économique. Il intéressera un large public d’économistes et d’étudiants en économie.

Les Sources de la croissance économique dans les pays de l’OCDE (2003) etLes TIC et la croissance économique : panorama des industries, des entreprises et des pays de l'OCDE (2003).