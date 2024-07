Comprendre l'impact social de l'éducation

L'éducation est un élément clé du succès économique, aussi bien des nations que des individus. Pour la première fois, l'OCDE tente de rassembler et de synthétiser dans cet ouvrage les développements relatifs à la mesure de ces effets sociaux. L'accent est mis sur deux grands domaines : la santé, et l'engagement civique et social. En général, plus on est éduqué, plus on est en bonne santé et plus on participe aux activités d'ordre civique. Pourquoi est-ce ainsi ? Ce rapport offre des perspectives et des modèles nouveaux sur ces importantes questions d'actualité. Pour ce faire, il se fonde sur des travaux couvrant 13 pays de l'OCDE : l'Autriche, la Belgique (flamande), le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), la Suède et la Suisse.