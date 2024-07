Compendium des indicateurs agro-environnementaux de l'OCDE

Ce livre fournit l’ensemble des indicateurs agro-environnementaux les plus récents et les plus complets concernant les 34 pays membres de l’OCDE sur la période 1990-2010. Il s’appuie sur les travaux conduits pendant vingt ans par l’OCDE dans ce domaine. Ces indicateurs ont pour objet de décrire l’état actuel de l’environnement dans l’agriculture et sa tendance ; de mettre en évidence les lieux où des situations critiques sont en train d’apparaître ; de comparer l’évolution des performances entre périodes et entre pays ; et de fournir un ensemble d’indicateurs et une base de données pour suivre et évaluer l’action publique, projeter les tendances futures et concevoir des indicateurs de croissance verte.