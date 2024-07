Comment financer l'apprentissage à vie ?

L'apprentissage tout au long de la vie bénéficie d'un large consensus politique : il est reconnu comme indispensable à la poursuite du progrès économique et au maintien de la cohésion sociale dans la « nouvelle économie ». Mais la concrétisation de cet objectif peut se révéler coûteuse et dépend de la rentabilité du processus d'apprentissage des apports financiers ou des dons en nature du secteur privé. Comment éviter que le coût de l'apprentissage à vie ne devienne prohibitif ? Comment s'assurer qu'il existe bien des mécanismes efficaces et transparents pour le promouvoir ?

Cet ouvrage passe en revue les initiatives qu'ont prises certains pays de l’OCDE au cours de ces dernières années pour traduire leurs objectifs en véritables stratégies. Il examine les politiques et les pratiques qui ont un impact sur le rendement de l’investissement dans l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que les mécanismes mis en place pour drainer les capitaux nécessaires à son financement. Enfin, il montre quelles sont les questions budgétaires à régler si l’on veut que l'apprentissage tout au long de la vie soit un objectif à la fois réaliste et réalisable de l’action publique.