Les stratégies des pouvoirs publics pour faire face au changement climatique doivent inclure des partenariats pour une coopération technologique, des partenariats avec les collectivités locales et des stratégies de communication. Ces thèmes se sont dégagés de la réunion de 1997 du Forum de l'OCDE sur le changement climatique. L'ouverture du Forum à des représentants des milieux financiers, des compagnies d'assurances et du secteur des entreprises "vertes", ainsi qu'aux autorités locales, aux organisations non gouvernementales de protection de l'environnement et à des experts des pays en développement, a permis un renouveau de la réflexion à l'approche de la conférence de Kyoto et de la troisième Conférence des Parties. Cet ouvrage propose un choix d'exposés présentés à la réunion et le rapport du rapporteur. Il permet de mieux cerner le rôle des pouvoirs publics et donne ainsi une première analyse des meilleurs moyens d'obtenir une mobilisation mondiale pour faire face au changement climatique.