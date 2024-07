Le Cadre d’action pour l’investissement agricole (CAIA) a vocation à aider les pays à évaluer et concevoir des politiques visant à attirer l’investissement privé vers l’agriculture et à optimiser la contribution de cet investissement à la croissance économique et à un développement durable. S’appuyant sur les bonnes pratiques de pays membres et non membres de l’OCDE, ce Cadre d’action propose des questions et des orientations dans dix domaines de politiques publiques identifiés comme cruciaux en vue d’attirer des investissements dans le secteur agricole.