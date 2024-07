Axer le secteur public sur les données : marche à suivre

Les gouvernements du XXIe siècle doivent suivre l'évolution des attentes de leurs citoyens et tenir les promesses de l'ère numérique. Les approches basées sur les données sont particulièrement efficaces pour répondre à ces attentes et repenser la manière dont les gouvernements et les citoyens interagissent. Ce rapport souligne le rôle important que les données peuvent jouer dans la création de conditions améliorant les services publics, augmentant l'efficacité des dépenses publiques et éclairant les considérations éthiques et de confidentialité. Il présente un cadre du secteur public fondé sur les données pouvant aider les pays ou les organisations à évaluer les éléments nécessaires à l'utilisation des données afin de prendre des décisions mieux informées dans tous les secteurs publics.