Au-delà du discours

S'inspirant de l'expérience de neuf pays de l'OCDE -- le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni (Angleterre), la Suède et la Suisse --, cette publication a pour objet de repérer ce qui fonctionne en matière de formation pour adultes. Les caractéristiques souhaitables d'un système de formation pour adultes sont définies et les divers moyens de motiver les adultes à apprendre sont examinés, ainsi que les méthodes susceptibles de fournir les services adéquats. Cet ouvrage sera indispensable aux décideurs et à tous ceux qui s'emploient à former des adultes.