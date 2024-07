Attirer les talents

Cette publication s’appuie sur la littérature analytique, les données disponibles les plus récentes ainsi que les riches inventaires et évaluations des politiques effectués par certains pays membres et pays observateurs pour discuter des dimensions, de l’importance et des implications en termes de politique des flux internationaux de ressources humaines en science et technologie (RHST). Elle vise à élargir la compréhension par les pays membres de l’OCDE de la mobilité des RHST, en particulier des scientifiques, ingénieurs et chercheurs, et de l’éventail des politiques disponibles pour gérer et façonner cette mobilité, en faisant la synthèse des analyses de la mobilité internationale, du transfert de savoir et de l’innovation, et des politiques publiques en la matière.