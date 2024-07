Architecture et apprentissage

Cet ouvrage est une compilation consacrée à des bâtiments scolaires et universitaires d’exception représentant 21 pays. Photographies en quadrichromie et textes descriptifs illustrent 55 établissements sélectionnés par un jury international pour la qualité de leur adaptation à un environnement qui est en constante évolution tant du point de vue de l'enseignement que de celui de l’apprentissage. Les lecteurs y trouveront également un panorama des activités menées par le Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB) autour de l’apprentissage tout au long de la vie, en collaboration avec d’autres organismes spécialisés dans la formation, la recherche et la gestion des ressources.