Apprentissage et réussite

À partir de l’enquête sur la littératie et les compétences des adultes menée aux Bermudes, au Canada, en Italie, au Mexique (Nuevo Leon), en Norvège et aux États-Unis en 2003 et 2004, les premiers résultats présentés dans cet ouvrage jettent un nouvel éclairage sur le double processus d’acquisition et de perte de compétences des adultes. L’ouvrage débute par une explication des objectifs et de l’approche conceptuelle de l’enquête ainsi que par des profils comparés des compétences des adultes dans les pays participants. Il se poursuit par l’étude des liens existant entre éducation et compétences et formation des adultes et compétences. Les chapitres suivants présentent une comparaison de l’employabilité des jeunes et des plus âgés dans les pays participants, des compétences et des résultats économiques, des compétences et des technologies de l’information et des communications, des compétences et de l’immigration, des effets de l’éducation parentale sur les compétences et de l’influence des compétences sur la santé.