Cet ouvrage présente une évaluation approfondie des développements conceptuels et méthodologiques dans le domaine de l’analyse coûts-avantages et de l’environnement en utilisant un étalon de mesure monétaire commun. Il examine comment tenir compte des impacts sur les générations futures et des impacts des pertes irréversibles et comment gérer les problèmes liés au développement durable.