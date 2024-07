Le Forum Mondial sur l'Avenir de l'Éducation et des Compétences 2030

Focus Group 2A: Enseignants et leaders scolaires des réseaux scolaires, formateurs d'enseignants et étudiants en formation enseignante des institutions de formation des enseignants, nommés par un membre du Focus Group 1 ou s'étant auto-nominés, et examinés par le Secrétariat de l'OCDE après consultation avec les membres du Focus Group 1 (lorsque cela est pertinent) ; Représentants des gouvernements locaux (par exemple, surintendants, représentants des conseils scolaires, etc.) ayant des responsabilités en matière d'éducation ou dans des secteurs pertinents, s'ils sont nommés/nommés par le gouvernement national pour rejoindre ce groupe.



Focus Group 2B: Experts académiques, partenaires sociaux, leaders d'opinion et autres organisations internationales impliquées dans des domaines pertinents du projet OCDE sur l'avenir de l'éducation et des compétences 2030, par exemple dans le domaine des politiques éducatives, en particulier la recherche et l'innovation sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes d'études ; Fondations, entreprises privées, en particulier les entreprises EdTech travaillant directement avec les écoles/fournisseurs d'éducation et contribuant à la création de connaissances sur les innovations en matière de curriculum, développant des matériels et outils de soutien, etc. Ces fondations et entreprises privées sont recommandées par un pays membre du Focus Group 1 et/ou s'auto-nomment, indiquant un intérêt spécifique pour la participation à une réunion du Forum mondial, y compris une évaluation de la pertinence par les membres du groupe consultatif (sur la base d'une présélection par le Secrétariat de l'OCDE).

Focus Group 2C: Étudiants en formation enseignante des institutions de formation des enseignants, nommés par un membre du Focus Group 1 ou s'étant auto-nominés, et examinés par le Secrétariat de l'OCDE après consultation avec les membres du Focus Group 1 (lorsque cela est pertinent).

Les Focus Groups 2A, 2B et 2C du Forum mondial tiennent régulièrement des réunions pour approfondir davantage les thèmes du projet.

